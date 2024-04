Phillies vs. Rockies Preview: Ranger Suarez vs. Austin Gomber

The Philadelphia Phillies will look to build off a walk-off win on Monday night against the Colorado Rockies. Ranger Suarez will be on the mound for the Phillies against Colorado’s Austin Gomber.

Here’s a look at how to watch, lineups, pitching matchups, betting odds and more for Phillies vs. Rockies.

Phillies vs. Rockies

⚾️ Colorado Rockies at Philadelphia Phillies

📅 When : April 16, 2024

: April 16, 2024 🏟️ Where : Citizens Bank Park | Philadelphia, PA

: Citizens Bank Park | Philadelphia, PA ⚾️ First Pitch : 6:40 PM

: 6:40 PM 🌦️ Game Day Weather : 72-degrees and clear

: 72-degrees and clear 📺 Telecast : NBC Sports Philadelphia Plus

: NBC Sports Philadelphia Plus 📻 Broadcast : 94.1 WIP

: 94.1 WIP 📊 Team Records: COL: 4-13 | PHI 9-8

Today’s Lineup

Colorado Phillies 1 Blackmon DH Schwarber DH 2 Tovar SS Turner SS 3 McMahon 3B Harper 1B 4 Diaz C Realmuto C 5 Jones LF Bohm 3B 6 Montero 1B Castellanos RF 7 Doyle CF Stott 2B 8 Toglia RF Marsh LF 9 Trejo 2B Rojas CF SP Gomber Suarez

Today’ Pitching Matchup

W-L ERA G GS IP H ER BB K WHIP A. Gomber 0-0 4.91 3 3 14.2 16 8 8 14 1.64 R. Suarez 2-0 2.65 3 3 17.0 9 5 3 19 0.71

Today’s Money

Money Line COL +210 PHI -250

All Start Times are Eastern Daylight Time | Odds from ESPNBet